Trump: "Nükleer silah arttırılmalı!"

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Dünya, nükleer silahlar konusunda kendine gelene kadar ABD nükleer kapasitesini genişletmeli ve güçlendirmeli." dedi.

Trump, seçim kampanyası esnasında terörle mücadelede nükleer silahların kullanılmasını desteklediğini ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlanmaya ilişkin yaptığı açıklamanın hemen ardından Trump'ın yorum yapması dikkat çekti.

Putin, bugün gerçekleştirdiği konuşmada, Rusya'nın stratejik nükleer kabiliyetinin artırılması gerektiğini kaydetmişti.

ABD'de silahlanma alt yapısı

Uzmanlar, ABD'nin eskiyen nükleer silah altyapısının altını çizerek, bunun modernleştirilmesi için gelecek 30 yılda 1 trilyon doların üzerinde harcama yapılması gerektiğini belirtiyor.

ABD'de bulunan Silahlanma Kontrolü Birliğine göre ABD'nin 7 bin 100, Rusya'nın da 7 bin 300 nükleer savaş başlığı bulunuyor.