Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Sezon başında M.United'a karşı yapılan maçı 5-2 kaybeden Galatasaray'da teknik adam Riekerink acil olarak sağ bek istemişti. Riekerink'in şimdilerde verdiği karar ise yönetime "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.

Kendisine sunulan isimler arasında Cavanda'yı seçen Riekerink'in isteği yerine getirilmiş, Cavanda Galatasaray'ın kadrosuna dahil olmuştu. Fakat Cavanda'nın sağ bekte gösterdiği kötü performans taraftarlarda da isyana sebep oldu.

İşte Galatasaraylı taraftarların Cavanda için yazdığı bazı yorumlar:

"Abi adam hiç yerinden oynamıyor ya çıldıracağım"

"Yemin ederim ben oynasam daha faydalı olurum"

"Cavanda ben de tam bir hayal kırıklığı"

"Varlığı ile yokluğu belli değil takım eksik oynuyor"

Yaşanan bu olaylardan sonra Cavanda ile yollar ayrılıyor.

Dursun Özbek Cavanda için Trabzonspor'a 1 milyon 800 bin £ bonservis bedeli ödemişti.