Pervin Buldan Gözaltına Alındı!

HDP'li Buldan terör operasyonu kapsamında polis ekiplerince emniyete götürüldü.

HDP'ye yönelik soruşturmalarda HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil, 9 milletvekili tutuklanmıştı.

PERVİN BULDAN KİMDİR ?

1967'de Hakkâri'de dünyaya geldi. Babasının adı Halis, annesi Lütfiye'dir.

Lise öğrenimini tamamladıktan sonra kısa bir süre Iğdır İl Özel İdaresi'nde memurluk yaptı. 1987'de kuzeni Savaş Buldan ile evlendi.Evlendikten bir süre sonra eşinin işi nedeniyle İstanbul’da yaşamaya başladı; 1991'de ilk çocuğu dünyaya geldi. PKK'ya haraç vermekle suçlanan eşi, kimliği bilinmeyen kişilerce 2 Haziran 1994'te kaçırıldı ve 4 Haziran 1994'te öldürüldü.Pervin Buldan, eşinin öldüğü gün erken doğum yaparak ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Eşini kaybettikten bir yıl sonra Cumartesi Anneleri'ne katıldı; dört yıl boyunca Taksim'de Galatasaray Lisesi önündeki eylemlerde yer aldı. Bir yandan da HADEP'te görev aldı; iki dönem Parti Meclisi üyesi oldu.

1999 seçimlerinde HADEP'ten İstanbul 3. bölge milletvekili adayı oldu, partisi %10 seçim barajını aşamadığı için milletvekili olamadı.

“Mağdur Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” adıyla bir dernek kuran Buldan, bu dernek kapatılınca 2002'de “Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yakay-Der) 'in kuruluşunda yer aldı ve derneğin başkanlığını yaptı.

2002 Türkiye genel seçimlerinde DEHAP'tan İstanbul 3. bölge milletvekili adayı oldu ancak partisi seçim barajını aşamadığı için bu seçimde de milletvekili olamadı. 2005'te İsviçreli bir kadın girişimi tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen 1000 kadın arasında yer aldı.

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Buldan haberi sosyal medya hesabından duyurdu

İşte o mesaj: