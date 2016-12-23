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"Halep'teki savaş bitmedi"

"Halep'teki savaş bitmedi"
23 Aralık 2016 Cuma 08:34:31

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ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kirby, Halep'teki gelişmelerin savaşın bittiği manasına gelmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada Halep'te yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı teröristlerin Halep'tekontrol sağlamasına ilişkin konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kirby, "Halep'teki gelişmeler savaşın bittiği anlamına gelmez. Daha önce defalarca söyledik; muhalifler savaşmaya devam edecek, aşırıcı grupların Suriye'ye olan ilgisi devam edecek, mültecilerin sayısı artacak." şeklinde konuştu.

Kirby, ilk olarak Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı teröristlerin bölgede kontrol sağlamasına ilişkin  şu ifadeleri kullandı:

"Halep'teki gelişmeler savaşın bittiği anlamına gelmez. Daha önce defalarca söyledik; muhalifler savaşmaya devam edecek, aşırıcı grupların Suriye'ye olan ilgisi devam edecek, mültecilerin sayısı artacak. Suriye'de herhangi bir diplomatik çözüme ulaşılmadı. Savaşın biteceğine dair herhangi bir işaret görmedik. Bu sadece ABD'nin görüşü değil, uluslararası toplum da Halep'te yaşanan gelişmelerin savaşı sona erdirecek bir adım olduğunu düşünmüyor."

Ardından "Halep'in yeniden inşası için katkıda bulunacak mısınız?" sorusu yöneltilen  Kirby, Halep'in yeniden inşası için herhangi bir yardım planı olduğunu bilmediğini aktararak, "Halep'e bakarsanız, rejim ve destekçileri Moskova ile Tahran'ın yıkımını görürsünüz. Ölümlerin ve yıkımların sorumluları bunlardır." yanıtını verdi.

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