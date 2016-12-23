Dolar ve Euro'da son Durum

Dolar/TL son işlem gününde de sakin seyrini devam ettiriyor. Dün gün içinde 3.50-3.51 bandında dalgalanan kur, haftanın son işlem gününde de bu seviyelerdeki sakin seyrini sürdürüyor.



Noel tatilinin yaklaşmasıyla piyasalarda azalan hacimler kurun yatay yönlü seyretmesinde etkili oluyor. Dolar 3,5080 liradan güne başlamasının ardından saat 09:10'da %0.05 düşüşle 3.5089'da seyrediyor.



ABD %3.5 BÜYÜDÜ



ABD'de dün açıklanan veriye göre 3. çeyrek büyümesi %3.2'den %3.5'e revize edildi. Bu, 2 yıldan beri görülen en iyi performans. Diğer bir veriye göre kişisel gelir ve harcamalar Kasım ayında beklentiyi karşılamazken haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 6 ayın zirvesine çıktı.



Bugün yurtiçinde konut satış verileri izlenecek. ABD'de TSİ 18:00'de açıklanacak yeni konut satışları ve Michigan Tüketici Güven Endeksi de haftanın son dikkat çeken verileri arasında yer alıyor.