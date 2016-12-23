Ankara'da Polise Ateş Açıldı

Dün gece saatlerinde Altındağ ilçesinde polise ateş açıldı.

Emniyet güçlerinden öğrenilen bilgilere göre; Kale Mahallesi 2. Sokak'ta devriye gezen polis aracına 4 şüpheli şahıs ateş açtı ardından kaçmaya başladı.

Polis otosuna tabancayla 5 el ateş eden zanlılar, Yasa Sokak istikametine doğru koşarak uzaklaştı.

Kurşunlardan biri, polis otosunun arka kapı camına isabet etti. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

MAHALLE POLİS TARAFINDAN KAPATILDI

Saldırıya uğrayan polisler, telsizlerle destek çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, mahalleyi abluka altına aldı.

Saldırının terörle ilgili olması ihtimali üzerine duran polis , bölgeye özel harekat ekipleri ve zırhlı araçları sevk etti.

Mahallenin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı, dar sokaklarda saldırganları arama çalışması devam ediyor

Polis, şüpheli gördüğü şahısları olay yerinde kimlik kontrolü yaptı.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği sokakta delil arama çalışması gerçekleştirdi.

Sokakta, zanlıların tabancasından çıktığı düşünülen 5 adet boş mermi kovanı bulundu.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Neyse ki hiç bir polisimiz zarar görmedi.