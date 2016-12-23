Balıkesir'de ceylan paniği yaşandı!

Balıkesir'de Sındırgı'da kırsal bir yer olan Kozlu taraflarında arazide yaralı bir ceylan vatandaş tarafından bulundu. Ceylanı bulan vatandaş Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne götürdü. Yaralı ceylanın ilk tedavisi yapıldı, sonrasında da Balıkesir Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü.

KUDUZ VİRÜSÜ KAPMIŞ

Yapılan müdahaleler sonrası yaralı ceylanın hayati tehlikesinin olduğu belirlendi. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nin veterinerlik Fakültesi'ne gönderilen ceylana gerekli tetkikler yapıldı ve kuduz virüsü kaptığı tespit edildi.

Yavru ceylan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yandan, kuduz olan ceylan ile temas halinde bulunan kişilere de kuduz aşısı yapıldı.