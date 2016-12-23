Rize'de Atatürk Heykelini Taşıdılar

Atatürk heykeli, bir kamyonun dorsesine konularak, valilik önüne götürüldü. Çevrede toplanan vatandaşlar çalışmayı izledi, cep telefonlarıyla kayda aldı.



Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Ömer Toprak ve CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Saltuk Deniz, heykelin kaldırılmasına tepki gösterdi ve görevlilerle tartıştı.

'‘ATATÜRK’Ü SİLMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Gerginliğin artmasıyla polis ekipleri, Toprak ve Deniz’i inşaat sahasından uzaklaştırdılar. Alanda açıklama yapan ve “Bugün Rize için kara bir gündür” diyen ADD Rize Şube Başkanı Toprak, açıklamasında: “Atatürk’ü, Cumhuriyet’i hedef alan bir çalışma eyleme dönüştürüldü. Rize’nin hafızasından Atatürk’ü silmeye çalışıyorlar. Biz Rizeliler olarak bu çalışmadan rahatsızız. Atatürk’ü kaldırarak yerine çay bardağı koymak istediler. Tepkiler üzerine bundan vazgeçtiler. Şimdi 15 Temmuz anıtı yapacaklar. Atatürk’ü silmek istiyorlar. Bu çalışma trafiği rahatlatma değil Cumhuriyet’e meydan okuma çalışmasıdır. Bu projeden derhal vazgeçilmelidir. Vazgeçilmezse Atatürk anıtını en kısa sürede tekrar yerine taşıyacağız. Bu projeyi hayata geçirenler gidecek, Atatürk bu meydanda kalacak.” dedi.

VALİLİK ÖNÜNE TAŞINDI

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, Belediye tarafından uygulanan, "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin taşınma ve yerleştirme işlemi tamamlandı.

Ekipler, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından Atatürk heykelini, Rize Valiliği önünde hazırlanan tören alanındaki yere yerleştirdi.

ALTAY: ŞÜKÜR SADDAM HEYKELİ GİBİ YIKILMAMIŞ

Atatürk heykelinin kaldırılması TBMM Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “Bu fotoğrafları asla unutmayacağız. Atatürk’ü de, ne yaparsanız yapın kalbimizden silemeyeceksiniz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise “Rize’de meydandaki bir Atatürk heykeli çok şükür Saddam’ın heykelinin yıkıldığı gibi yıkılmamış yani yerlere devrilmemiş ama bir heykel kaldırılması olayı... Biz, bunun, kasten tümüyle kaldırılacağını aklımıza dahi getirmek istemiyoruz” dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise “Kesinlikle Atatürk’e, Atatürk’ün heykeline karşı herhangi bir saygısızlık söz konusu değildir. Her şeyin ötesinde, bunlar elbette semboliktir ve kıymetlidir, bunlara dikkat etmek gerekir. Ayrıca, aslolan, Cumhuriyet’i kuran başta Atatürk olmak üzere bütün o kadrolara ve cumhuriyetin temel fikirlerine, ruhuna uygun bir şekilde davranmaktır” dedi.