Şike Savcısının Kardeşi FETÖ'den Tutuklandı!

Eski şike savcısı Mehmet Berk'in kardeşi Ramazan Berk FETÖ'den tutuklandı.

Eski Savcının Kardeşi Tutuklandı

Kamuoyunda 'Şike Davası' olarak bilinen soruşturmayı yöneten aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu futbol camiasında bir çok önemli isme dava açan eski savcı Mehmet Berk'in kardeşi Ramazan Berk FETÖ soruşturması çerçevesinde tutuklandı.

Ramazan Berk'in İstanbul Emniyeti'nde görevli bir grup polisin imamı olduğu ve bu polislerden birinin itirafı doğrultusunda deşifre edildiği öğrenildi.

Kaçakçılık Şube'de sorgulanan Ramazan Berk, akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Silivri Cezaevine Gönderildi

Mahkemeye sevk edilen Ramazan Berk tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Berk ile birlikte polislerin imamı oldukları iddiası ile gözaltına alınan 7 örgüt üyesinin de tutuklandığı bildirildi. Ramazan Berk'in 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevinden açığa alındığı belirtildi.