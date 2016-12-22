ABD'de Müslümanları İlgilendiren Karar!

ABD Başkanı Obama, 11 Eylül saldırılarından sonra başlatılan "belli Müslüman ülkelerden gelen kişilerin kayıt altına alınması" programını yürürlükten kaldırdı.

Obama'dan Önemli Karar

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Neema Hakim tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2011'den bu yana aktif olarak kullanılmayan Ulusal Güvenlik Giriş-Çıkış Kayıt Sistemi (NSEERS) programının yürürlükten kaldırıldığı açıkladı.



Hakim, açıklamasında, "Zaten köhnemiş olan bu uygulamanın hayata geçirilmesi, etkili önlemlerin alınmasından daha çok sınırlı kaynakların boşa harcanmasına da sebep olurdu." ifadelerini kullandı.

Trump Programı Tekrar Canlandıracağını Söylemişti



Dün yapılan açıklamasında New York eyaleti Adalet Bakanı Eric Schneiderman'ın da, uygulamanın teröristleri engellemediği gibi kolluk kuvvetlerine olan güveni sarstığını ifade ettiği ve ilgili yasanın kaldırılmasını önerdiği kaydedildi.

20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralacak olan Donald Trump, 2011'den beri uygulanmayan programı tekrar devreye sokabileceğini ve "terör tehdidi taşıyan belli ülkelerden gelen Müslümanların kayıt altına alınmasının gerekli olduğunu" ifade ediyordu.