NATO ve BM'ye Tepki: "Sizi İlgilendirmez"

Kuzey Kore, nükleer faaliyetlerin durdurmasını isteyen NATO'yu reddetti.

Kuzey Kore'den Sert Cevap

Yonhap ajansının haberine göre, NATO'nun, Kuzey Kore'ye nükleer isteklerinden vazgeçmesi yönündeki çağrısına, Pyongyang yönetimi "sizi ilgilendirmez" yanıtını verdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yapılan açıklamada, "Görevi Kuzey Atlantik bölgesinde 'barış ve güvenliği savunmak' olan NATO'nun hakkı olmadığı halde Kuzey Kore'nin işlerine karışması normal karşılanamaz." ifadesine yer verildi.

NATO'yu ABD'ye hizmet etmekle suçlayan Kuzey Kore, örgütün tek amacının Güney Kore ve ABD'nin rejimi devirme çabalarına destek vermek olduğunu belirtti.

NATO, Kuzey Kore'yi nükleer silah ve balistik füze programını geliştirmeye devam etmesi ve kışkırtıcı ve tehdit edici açıklamaları sebebiyle sert şekilde kınamıştı.