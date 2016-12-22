Yıldız Futbolcular Şehitler İçin Sahaya Çıktı!

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda yapılan maçta elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

Karşılaşma öncesi İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Ardından Şehitlerimizin çocukları, Yıldızlar Karması oyuncuları, Teknik Direktörler, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve kulüp başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sahaya çıktı ve hep birlikte İstiklal Marşı tekrar söylendi. Çekilen hatıra fotoğrafının arkasından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maçın başlama vuruşunu yaptı. Beyaz forma ile mücadele eden Yabancı Yıldızlar ile kırmızı forma ile oynayan Yerli Yıldızlar maçı başladı.





ŞEHİT AİLELERİ TRİBÜNDE





Maçı izlemeye şehit aileleri de geldi. Otabüslerle gelen şehit yakınları protokol girişinden stada giriş alındılar. Spor kulübü başkanları da bir otobüs ile stada geldi.





SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ





Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stadyum çevresinde iki ayrı arama noktası oluşturuldu. İlk arama noktasında, üst araması yapıldı. Maçı izlemeye gelenler Stadyum girişinde kurulan ikinci arama noktasında da, geçerek içeriye alındı.





50 MİLYON 630 BİN LİRA TOPLANDI





"Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması" dayanışma maçı vesilesiyle, şehit aileleri için 50 milyon 630 bin Türk Lirası toplandı.





Vodafone Arena'da düzenlenen Şehitlere Saygı maçı öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'de açıklamalarda bulundu.





BAKAN KILIÇ: "ASLA ONLARA BU FIRSATI VERMEYECEĞİZ"





Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, terör karşısında sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı ve, terör örgütlerinin amacına ulaşamayacağını belirtti, "Dünyadaki hiçbir ülke 30'a yakın statla tesisleşme hamlesi içinde olmadı. Bunlar, kararlılıkla devam edecek. Terörün, hainlerin istediği, bizim birbirimize düşmemiz, yatırımları durdurmamız ve gelecek yürüyüşümüzdeki umudumuzu kırmaktır. Asla onlara bu fırsatı vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.





Yıldırım Demirören: Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin amacına ulaşamayacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum."





Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, vatan uğrunda hayatlarını kaybedenler için vatandaşlık ve vicdani sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını bildirdi. Şehitlerin emanetlerini korumanın vazifeleri olduğunu anlatan Terim, şöyle devam etti:





"Şehitlerimizin emanetlerini koruyup, onları kollayarak, sadece vatandaşlık değil vicdani görevlerimizi de yerine getirmek zorundayız. Bu caniliği yapanların ve bunda payı olanların, inandıkları her neyse onun içinde boğulmalarını diliyorum."

"Yıldızlar Karması" maçındaki oyuncu ve teknik adamlar şöyle:

Futbolcular: Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor), Landry N'Guemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor), Rajko Rotman, MusaMuhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Harun Tekin (Bursaspor), Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor), Josef De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Wesley Sneijder, Selçuk İnan (Galatasaray), Bruno Mota Miranda, Elyasa Süme (Gaziantepspor), Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor), Herolind Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Umut Bulut (Kayserispor), Jagos Vukovic, Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor), Onur Kıvrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan)

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediyespor), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor).

Yerli yıldızlar ve yabancı yıldızlar karmasından oluşan mücadeleyi 4-3 yerli yıldızlar kazandı.