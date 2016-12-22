Emeklilere Müjde! O Tasarı Kabul Edildi!

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Tasarı Kabul Edildi

Kanun tasarısıyla; emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına karşın 30 tam yıl üzerinden ikramiye ödenenlere, 30 yılı aşan her hizmet yılı için 7 bin 500 lira ödenme yapılması öngörülüyor.

30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için, ek ikramiye ödenmesine ve bunun 7 bin 500 TL'ye kadar olan kısmının 3 ay içerisinde verilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.