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Eski Genelkurmay Başkanı Evinde Ölü Bulundu!

Eski Genelkurmay Başkanı Evinde Ölü Bulundu!
22 Aralık 2016 Perşembe 20:05:36

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Sierra Leone'un eski Genelkurmay Başkanı Samuel Ömer Williams'ın, başkent Freetown yakınlarındaki evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Sierra Leone'un eski Genelkurmay Başkanı Samuel Ömer Williams'ın, başkent Freetown yakınlarındaki evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Evinde Ölü Bulundu

Üst düzey emniyet yetkilisi Şeyh Kamara, kimliği henüz tespit edilemeyen suikastçinin, Williams'ı evinin yatak odasında silahla vurarak öldürdüğünü belirtti.

Kamara, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Samuel Ömer Williams, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Devlet Başkanı Ernest Koroma tarafından rütbesi yükseltilen ilk Sierra Leoneli askerler arasında yer almıştı.

Eski Genelkurmay Başkanı Williams, genç askerler tarafından Sierra Leone'da "ibretlik" olarak nitelendirilen isyan savaşının bitirilmesine katkılarıyla tanınıyordu.

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