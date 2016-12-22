Fırat Kalkanı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen DEAŞ'ın teröristlerin üzerinden bakın ne çıktı.

Teröristlerin Üzerinde Canlı Bomba Yeleği

4 Ağustos 2016'da başlayan ve 121. gününe giren Fırat Kalkanı Harekâtı devam ediyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği Suriye'nin El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ üyelerinin onlarca bombalı saldırısı da askerlerin dikkati sayesinde önlendi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, çok sayıda teröristin, yanlarına zırh takıp bomba yükledikleri 100'den fazla araçla saldırı girişimleri önlendi.

Bomba yüklü aracın peşinden ilerleyen diğer araçlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin bazılarının ise üzerlerinde canlı bomba yeleği olduğu görüldü.

Fırat Kalkanı Harekatı Devam Ediyor

Teröristlerin hem bomba yüklü araçla, hem de canlı bomba olarak askerlerin bulunduğu mevzilere yönelik düzenlemeyi planladıkları intihar eylemleri son anda engellendi.

Etkisiz hale getirilmelerinin ardından fotoğrafları çekilen teröristlerin üzerlerinde intihar yeleği olduğu de görüldü.