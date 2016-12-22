FETÖ Soruşturmasında Son Dakika Gelişmesi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine katılan 330 kişi hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenleyerek, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

330 Kişi Hakkında 3'er Kez Müebbet Talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişi hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenledi.

Hazırlanan iddianame Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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