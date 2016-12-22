Avrasya Tüneli'nde 'Özçekim' Uyarısı!

Avrasya Tüneli'nde özçekim yapmak isteyen vatandaşlara anonslar yapılarak tünelde durmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Vatandaşlara Özçekim Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı dün gerçekleştirilen ve bu sabah itibariyle vatandaşların hizmetine açılan Avrasya Tüneli'nde özçekim yapmak isteyen vatandaşlara anonslar yapılarak uyarılarda bulunuluyor.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tünelde birçok kişinin durarak özçekim yapması üzerine tünelde vatandaşlara durmamaları yönünde anonslar yapılmaya başlandı.

Yapılan anonslarda tünelde duran araçlara emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulanacağı aktarıldı.