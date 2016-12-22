TSK El Bab'tan Çekildi mi?

TSK unsurlarının Suriye'nin El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğuna yönelik çıkan haberler üzerine açıklama yapıldı.

Çekilme Haberleri Yalanlandı

Askeri kaynaklar, TSK unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğuna yönelik çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Askeri kaynaklar, bazı sosyal medya hesaplarında Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ÖSO'ya destek veren TSK unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğuna yönelik çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Yetkililer, sosyal medyada çıkan bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.