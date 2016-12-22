3 Araçla Bombalı Saldırı! 23 Kişi Öldü!

Musul'un Irak ordusu tarafından geri alınan Kukjali kesimindeki terör saldırısında ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti.

Musul'da İntihar Saldırısı

Musul'un Irak ordusu tarafından geri alınan doğu bölgesinde, DEAŞ terör örgütü militanlarının üç farklı bombalı araçla düzenlediği intihar saldırılarında en az 23 kişi hayatını kaybetti.

Irak ordusundan yapılan açıklamada, Kukjali bölgesindeki bir pazar yerinde gerçekleşen patlamada ölenlerin 15'inin sivil olduğu öğrenildi.





Saldırı sonrasında Irak ordusuna ait savaş uçakları, DEAŞ'ın elinde bulunan mevzileri bombaladı.