Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı FETÖ'den Tutuklandı!

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Eski Başdanışman Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Aralık'ta Ankara'da gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Gürsul'un mahkemedeki işlemleri tamamlandı.



Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Fatih Gürsul'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Bylock Kullanıcısı Olduğu Ortaya Çıktı



Savcılığın şüpheli hakkındaki sevk yazısında, şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan Bylock'un kırmızı kategori kullanıcısı olduğu vurgulandı.



Eski İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.