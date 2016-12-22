Rusya'dan Flaş 'Suikast' Açıklaması!

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik saldırının Rusya'ya saldırmakla eşdeğer olduğunu söyledi.

"Bu Saldırı Rusya'ya Saldırmak Demektir"

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Peskov, Büyükelçi Karlov'un saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin olarak, "Bir büyükelçiye saldırmak kesinlikle (temsil ettiği) devletin kendisine saldırmaktır" dedi.

Peskov, "Bu korkunç haber herkes tarafından, hepsinden önce de Devlet Başkanı (Vladimir Putin) tarafından gerçek bir trajedi, hem insani hem de devletler arası ilişkiler bakımından bir trajedi olarak algılandı" diye devam etti.

Peskov'un açıklamalarına göre, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karlov'un suikast sonucunda öldürülmesinin ardından yaptıkları telefon görüşmesinde 'provokasyon olarak niteledikleri bu trajedinin devletler arasındaki ilişkileri bozmasına izin vermeyecekleri konusunda kararlılıklarını ortaya koyduğunu' kaydetti.