Ziraat Türkiye Kupasında evinde Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşan Kayserispor'da forma terleten Umut Bulut'a yönelik isyan çıktı.

Maça gelen az sayıda taraftar, eski Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut'a sert tepkiler gösterdi, bu tepkiler dikkatleri çekti. Galatasaray'dan Kayserispor'a sezon başında gelen Umut Bulut Spor Toto Süper Lig'de tam 12 maç forma giydi ancak hiç gol atamadı. Ziraat Türkiye Kupasında 3 maçta 2 gol atan tecrübeli futbolcuya tribünlerden sert bir tezahürat yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Adanaspor maçında kötü bir performans sergileyen ve kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Umut Bulut'a yönelik, " Umut Bulut neredesin, Allah belanı versin. " şeklinde tezahüratlar yapıldı.