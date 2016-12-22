Suikastçinin görüştüğü kişi bakın kim çıktı!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi hakkında soruşturma çerçevesinde, saldırıyı düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın adına kayıtlı telefon hattının HTS incelemesinde, saldırganın sıklıkla görüştüğü 8 ismin "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın bağlantılarının araştırılması çalışmalarını genişletti.

Bu çerçevede, soruşturmayı yürüten savcıların yönetiminde kurulan özel çalışma grubu, saldırgan adına kayıtlı telefon hattının HTS incelemesini gerçekleştirdi. İnceleme neticesinde Altıntaş'ın sıklıkla görüştüğü kişiler belirlendi. İsimlerin arasında 8 "ByLock" kullancısının bulunduğu ortaya çıktı.

KHK'lar ile İhraç edilmişler

Belirlenen isimlerin, saldırgan ile aynı şubede çalışan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar ile emniyet teşkilatından ihraç edilen bir başkomiser, bir komiser yardımcısı ile 5 polis memuru olduğu, diğer şahsın ise Denizli'de esnaflık yaptığı anlaşıldı.

Suikastçinin bu şahıslarla ne amaçla irtibat kurduğu araştırılıyor.

Ayrıca, saldırgan Altıntaş'ın, adına kayıtlı telefon hattı haricinde kullandığı akıllı telefona yönelik inceleme de devam ediyor.