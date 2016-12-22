Milyonları üzen zam! Resmen açıklandı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından benzine 10 kuruşluk zam yapıldığı belirtildi. Bu gece yarısından geçerli olacak olan benzinin litre fiyatı; ortalama İstanbul’da 5,09 liradan 5,19 liraya, Ankara'da 5,12 liradan 5,22 liraya, İzmir'de de 5,11 liradan 5,21 liraya çıkacak.

Dağıtım firmaları tarafından belirlenen fiyatlar, rekabet ve serbesti sebebiyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.