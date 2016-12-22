Milyonları üzen zam! Resmen açıklandı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından benzine 10 kuruşluk zam yapıldığı belirtildi. Bu gece yarısından geçerli olacak olan benzinin litre fiyatı; ortalama İstanbul’da 5,09 liradan 5,19 liraya, Ankara'da 5,12 liradan 5,22 liraya, İzmir'de de 5,11 liradan 5,21 liraya çıkacak.
Dağıtım firmaları tarafından belirlenen fiyatlar, rekabet ve serbesti sebebiyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.
Rus büyük elçi Karlov'u vuran Mevlüt Altıntaş'ın notlarına ulaşıldı.
Notta dikkat çeken "ABD ve Rusya'nın sonu yakındır. Artık kıyam vaktidir" çarpıcı bir satır dikkat çekti.
Tamamen dikkatleri başka yöne çevirme amaçlı hazırlandığı değerlendirilen notta Altıntaş'ın Arap aksanı ile "Allahu Akbar" diye yazması çelişkili bulundu.
ÇARPICI NOTLAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından Karlov'un katili Mevlüt Mert Altıntaş'ın, arkasında bir not bıraktı ekipler notu incelenmeye başladı
Tamamen dikkatleri başka yöne çevirme amaçlı hazırlandığı değerlendirilen notta, Aydın doğumlu Altıntaş'ın Arap aksanı ile "Allahu Akbar" diye yazması çelişkili bulundu. Eylemin "Allah'ın kelamını yükseltmek" amaçlı yapıldığı vurgulanan notta, İslama karşı açılan en vahşi Haçlı savaşının yaşandığından bahsedildi. Notta, "ABD ve Rusya'nın sonu yakındır. Artık kıyam vaktidir. Beldelerimizde güveni hissetmedikçe sizler beldelerinizde güvende olmayacaksınız" ifade edildi.