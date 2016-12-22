Hadise yakalandı!

Ünlü şarkıcı Hadise, önceki gece Karaköy-Drone’daydı. Hadise, taksiyle gittiği mekandan yaklaşık 3,5 saat sonra Hakan Sabancı’ya ait otomobille ayrıldı.

Şemsiyeli kamuflaj

Görevlilerin görüntü alınmasını şemsiye ile engellemeye çalışmaları işe yaramazken, patlayan flaşlar şarkıcının hiç hoşuna gitmedi.

Ertesi gün bir açıklama yapan Hadise, şunları söyledi:

“Arkadaş grubumuzla yemek yedik. Aralarında Hakan Sabancı da vardı. Benim arabam olmadığı için taksiyle gitmemi istemediler, Sabancı’nın aracı beni evime bıraktı.”