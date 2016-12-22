Suikastçinin Çarpıcı Notları Ortaya Çıktı

Rus büyük elçi Karlov'u vuran Mevlüt Altıntaş'ın notlarına ulaşıldı.

Notta dikkat çeken "ABD ve Rusya'nın sonu yakındır. Artık kıyam vaktidir" çarpıcı bir satır dikkat çekti.

Tamamen dikkatleri başka yöne çevirme amaçlı hazırlandığı değerlendirilen notta Altıntaş'ın Arap aksanı ile "Allahu Akbar" diye yazması çelişkili bulundu.

ÇARPICI NOTLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından Karlov'un katili Mevlüt Mert Altıntaş'ın, arkasında bir not bıraktı ekipler notu incelenmeye başladı

Tamamen dikkatleri başka yöne çevirme amaçlı hazırlandığı değerlendirilen notta, Aydın doğumlu Altıntaş'ın Arap aksanı ile "Allahu Akbar" diye yazması çelişkili bulundu. Eylemin "Allah'ın kelamını yükseltmek" amaçlı yapıldığı vurgulanan notta, İslama karşı açılan en vahşi Haçlı savaşının yaşandığından bahsedildi. Notta, "ABD ve Rusya'nın sonu yakındır. Artık kıyam vaktidir. Beldelerimizde güveni hissetmedikçe sizler beldelerinizde güvende olmayacaksınız" ifade edildi.

RADİKAL OLMAYA BİLİR ?

Saldırganın yaşadı evde yapılan mizansen notla sınırlı olmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili daha detaylı çalışma yürütülmeye başladı.

Arap asıllı bir yazarın kitabı ve not dışında ciddi bir bulguya rastlanılmadığı ileri sürüldü. Bulunan tek dini içerikli kitapla saldırganın radikalleşmesinin mümkün olmayacağı, bunun ancak saldırının arkasındaki güçleri gizlemek amaçlı kurgulanarak evde bulundurulduğu üzerinde duruluyor.