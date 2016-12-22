"Kara Sevda" 50.bölüm fragmanı

Kara Sevda'nın 49.bölümünün sonunda Emir, Nihan ile Kemal'i işbirliği yaparken yakalar. Ancak Kemal tamda o sırada Deniz gerçeğini öğrenmeye büyük bir adım atmıştır.

49.Bölümde neler oldu?

Kemal’in yönetim kuruluna kendini takdim ettiği esnada, Emir’in Kemal ile Nihan’ın bakışmalarını yakalaması, ağır yenilgisine, beynini yakan şüpheyi ekler. Kemal ile Nihan arasında yeniden bir bağ kurulup kurulmadığını mutlaka deşifre etmelidir. Emir’in Asu’nun ihanetiyle yüzleşmesi de tam bu sarsıntının üstüne olur. İki kardeş kılıçlarını çektiğinde, bu restleşmenin sonucu beklenmedik şekilde neticelenir.

Kemal, Emir’e tattırdığı mağlubiyetin etkisini izlerken, Nihan’la baş başa kalma fırsatını elleriyle yaratır. Sadece Emir’e savaşında değil, Nihan’a aşkında da sınır tanımaz. Nihan ise Kemal’in Asu’yla resmen evlenmiş olmasının neticesini merak etmektedir. Kemal’in bu evliliğin geleceğiyle ilgili son bir hamlesi daha vardır.

Kemal ile Asu'nun evlilik haberini açıkladığı aile yemeğinde, Asu’nun kimliği basına sızar. Bu bilgi, Soydere ailesi üstünde deprem etkisi yaratır. Asu’nun yıkılışı, bir devrin sonu olurken; yepyeni bir karanlık çağın habercisidir.

Emir, hem Kemal ile Nihan arasındaki bağdan emin olmak, hem de Kemal’in kendisine kurduğu tuzakları yok etmek için harekete geçer. Tufan’ın bulacağı küçücük bir delil, Emir’in elinde çok büyük bir koza dönüşür.

Kemal’in yarattığı sarsıntılar, Emir ve Asu cephesinde derin bir çöküntüye neden olur. Nihan ile Kemal bu çatlakların izini sürdüğünde Ozan’ın cinayetine uzanan bir yol görür. Öte yandan Zeynep, Emir ile birlikteliğini gizlemek için elinden geleni yapsa da, Soydere ailesini bekleyen kaçınılmaz son hiç beklenmedik bir anda yaşanacaktır.

Kemal ile Nihan, Ozan’ın cinayetinde adım adım gerçeğe yürürken, Emir’in gölgesi de üstlerindedir. Kemal’in hayatını baştan sona değiştirece gerçek ise kendisine söylenen bir yalanda saklıdır.

50.Bölümde neler yaşanıyor?

Emir, Deniz'e yavaş yavaş bağlanmaktadır. Kemal'in Deniz'in babası olduğu gerçeğini öğrenmemesi için Emir, Nihan'ı tehdit eder. Zeynep, Deniz gerçeğini anlar ve abisine anlatmak için buluşmak ister. Fakat hiç beklemediği bir durumla karşı kaşıya kalacaktır. Zeynep, Kemal'e gerçeği söyleyebilecek mi? hep birlikte göreceğiz.

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