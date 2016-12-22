"Durursak Sevr'e döneriz"

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılış töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SEVR'E DÖNERİZ"

Erdoğan: "Bölgemizi yeniden yapılandırmaya çalıştığımız şu kritik dönemde eğer durursak, kendimizi bulacağımız nokta Sevr şartları olur. Açık ve net konuşmak lazım ki, Türkiye şuanda İstiklal Harbinden sonra en büyük mücadelesini vermekte." diye konuştu.

Açılış törenine ilişkin Erdoğan: " 81 ilimizden gelen değerli vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. 4 milyar TL değerinde olan 151 tesisin şehirlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin her bölgesine yayılan eserler için herkese teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

El Bab'ta şehit olan askerlerimiz için açıklama yapan Erdoğan:" El Bab'ta dün şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Malesef 16 şehidimiz var, yaklaşık 200 DAEŞ'li öldürüldü. Gereken ne ise yapıyoruz, bunları diplomasi ile beraber yapıyoruz. Rusya ile, Amerika ile, İran Irak ve KAatar ile görüşmelerimize devam ediyoruz. Sarıkamış şehitlerinin bugün 102. yıldönümü, onları da rahmetle anıyoruz ." dedi.