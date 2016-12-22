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Cansu Dere gerçeği itiraf etti!

Cansu Dere gerçeği itiraf etti!
22 Aralık 2016 Perşembe 14:16:50

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"Anne" dizisinin başrolünü canlandıran Cansu Dere, anneliğe ilişkin bir gerçeği itiraf etti.

"Anne" dizisinde Zeynep karakterine can veren güzel oyuncu Cansu Dere, GQ dergisine röportaj verdi.

Cansu Dere dizideki Zeynep karakterinin aksine kendisinin yanlız anne olamayacağını itiraf etti.

Dere, kendisine yöneltilen “Kadınların tek başına çocuk yetiştirmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Aile olmak anneliği daha sağlıklı kılıyor sanırım. Bir insan tek başına aile olmayı seçiyorsa, bunun pek çok zorluğunu göze aldıysa, anneliği gerçekten arzuluyor demektir, ne güzel. Çünkü annelikten kolay kolay vazgeçilmiyor. Yine de benim yapmak isteyeceğim bir şey değil.”

 

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