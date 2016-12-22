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Kameraya Yakalanan En Korkunç 5 Yılan Saldırısı
Kameraya Yakalanan En Korkunç 5 Yılan Saldırısı
22 Aralık 2016 Perşembe 13:55:16
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Yılan saldırıları kimi zaman kameralara takıldı. İşte kameralara yansıyan korkunç yılan saldırıları
Kameralara yansıyan yılan saldırılarını izlerken tüyleriniz ürperecek.
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