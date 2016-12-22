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'Plastik pirinç' skandalı!

'Plastik pirinç' skandalı!
22 Aralık 2016 Perşembe 13:47:34

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İnternet dolandırıcılığıyla meşhur olan o ülkede plastik pirinç skandalı yaşandı.

Afrika ülkelerinden Nijerya'da tam 2 buçuk ton plastik pirinç ele geçirildi. Lagos kentinde festival mevsiminde piyasaya sürülmesi kurgulanan 102 çuval pirinç, gündemde skandal yarattı.

Lagos'ta Gümrük Müdürü Haruna, pirincin kaynamasından sonra çok yapışkan bir hal içerisine girdiğini belirterek: " Tanrı bilir, eğer insanlar bunları yeseydi neler olurdu!" diye konuştu. Sahte pirincin, domatesli pilav için en iyisi ibaresiyle piyasaya sürüldüğü öğrenildi. Daha önceden piyasaya ne kadar plastik pirinç sürüldüğü konusunda polis ekipleri çalışmalarını başlattı.

Polis, plastik pirinci basına gösterirken o sırada BBC'nin muhabiri: "Gerçekten çok sıradışı yapılmış, onu elleyince hiç garip bir his uyandırmıyor ." dedi.

 

 

 

 

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