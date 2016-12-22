Güvenlik merkezi yakınlarında canlı bomba saldırısı!

Irak'ın Musul kentinin doğusunda yer alan Gökçeli Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ militanları tarafından gerçekleştirilen intihar saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği, aralarında askerlerin de bulunduğu 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak ordusunda görevli Tümgeneral Aziz Halid, yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce DEAŞ'tan geri alınan Gökçeli Mahallesi'nde bulunan güvenlik merkezi ve halk pazarına yakın bölgede intihar saldırısı düzenlendiğini dile getirdi.

DEAŞ'a ait 3 bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bilanço veren Halid, bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 9'u asker 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

Söz edilen intihar eylemi Musul'un doğu yakasında yer alan kurtarılmış bölgelerde güvenlik güçlerine yönelik olan ilk saldırı olduğu belirtildi.

Gökçeli'nin geri alınması

Kentin doğu girişinde bulunan Gökçeli Mahallesi,17 Ekim'de Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri tarafından başlatılan Musul'u kurtarma operasyonundan iki hafta sonra 1 Kasım'da DEAŞ'tan kurtarılmıştı.