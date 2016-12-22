Metro istasyonu yakınında büyük patlama!

Rusya'da başkent Moskova'da yer alan bir metro istasyonunun girişinde büyük bir patlama gerçekleşti. Patlamanın etkisiyle çıkan alevler caddeden de görüldü. Rusya'da TASS ajansının haberine göre patlama gaz sıkışması sebebiyle gerçekleşti.

Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan iki tanesinin metro çalışanı olduğu ifade edildi.

BÖLGE ÇEMBER ALTINA ALINDI

İstasyonun tadilatta olmasından dolayı kapalı olması sebebiyle büyük bir faciadan son anda kurtulduğu ifade edildi. Patlama yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından patlama bölgesi hızlı bir şekikde çember altına aldı.

TERÖR SALDIRISI OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

Rusya'da Moskova metrosunda gerçekleşen şiddetli patlamadan sonra halk büyük panik yaşadı. Bu derecede büyük bir patlamanın nedenini herkes terör saldırısı olarak düşündü fakat gerçek daha sonra ortaya çıktı.