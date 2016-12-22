Ev Değil Uyuşturucu Laboratuvarı

İstanbul Eyüp'te bulunan ev, gireniyle-çıkanıyla takibe alındı.

Polis tespitlerin ardından eve şafak operasyon düzenledi.



SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ



Eve yapılan baskında 78 kilo 286 gram ağırlığında, yaklaşık 391 bin 500 ecstasy hap, 4 kilo 960 gram kokain, 39 kilo 200 gram esrar, 3 hassas terazi ile 2 kaleşnikof tüfek ve bir tabanca ele geçirdi.

Polis ev sahibi Veysel Y.(29), uyuşturucu madde bulundurmak ve satmaktan gözaltına alındığı kayıtları bulunan Ömer A.(28), Veysel A.(28) ile Özgür İ.'yi(19) yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık olarak 12 milyon lira olduğu öğrenildi.



4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Gözaltına alınan şahıslar , Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 4 kişi dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir dolap içinde yaptığı aramalarda buldukları bir valiz içerisinden 2 kaleşnikof silahın çıkması polis kameraları tarafından görüntülendi.

Emniyet ekiplerinin aramalar sırasında evde bulunan eşyalar arasında uyuşturucu maddeler ile hassas terazilerin bulunması da polisin kamerasına yansıdı.