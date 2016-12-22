Ağrı Belediye Başkanı Gözaltına Alındı!

Mukaddes Kubilay, İzmir'de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) il başkanlığı da yapmıştı.



Hakkındaki yakalama kararı çıkarılmasının ardından ortadan kaybolan Mukaddes Kubilay'ın, İzmir'in Torbalı İlçesi'nde Ağrı Belediyesi'nde çalışan bir kişinin, akrabasının evinde saklandığı bilgisi geldi. Adresi belirleyen İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda Mukaddes Kubilay'ı gözaltına aldı. İzmir'de geçmişte BDP il başkanlığı da yapan Mukaddes Kubilay'ın Ağrı'ya gönderileceği belirtildi.