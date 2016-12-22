 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • Ağrı Belediye Başkanı Gözaltına Alındı!

Ağrı Belediye Başkanı Gözaltına Alındı!

Ağrı Belediye Başkanı Gözaltına Alındı!
22 Aralık 2016 Perşembe 12:36:47

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Ağrı Belediye Eşbaşkanı DBP'li Mukaddes Kubilay, İzmir'de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Mukaddes Kubilay, İzmir'de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) il başkanlığı da yapmıştı.

Hakkındaki yakalama kararı çıkarılmasının ardından ortadan kaybolan Mukaddes Kubilay'ın, İzmir'in Torbalı İlçesi'nde Ağrı Belediyesi'nde çalışan bir kişinin,  akrabasının evinde saklandığı bilgisi geldi. Adresi belirleyen İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda Mukaddes Kubilay'ı gözaltına aldı. İzmir'de geçmişte BDP il başkanlığı da yapan Mukaddes Kubilay'ın Ağrı'ya gönderileceği belirtildi.

ağrı belediye eşbaşkanı tutuklandı
Haber Sitesi
Kategoriler