Fethullah Gülen'in atletiyle ödüllendirilmiş!

Aydın'da yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün abla olarak isimlendirdiği bir kadın, Zaman gazetesinin tirajını arttırdıkları için Fethullah Gülen'in atletiyle ödüllendirildiklerini itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan bir kadın, 2009'da kentte "cemaat ablaları"nın katılımıyla büyük bir toplantı yapıldığını, burada kapatılan Zaman gazetesinin satışlarını arttırmak amacıyla izlenmesi gereken yollara ilişkin bilgilendirildiklerini söyledi.

Kadın itirafçı, sinevizyondan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in konuşmasının izletildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fethullah Gülen, ağlayarak aşka, şevke getiren sözler söyledi. Daha sonra, 'Sizin çalışmalarınızla cemaatimize ait okullar artıyor. Burada okuyan çocuklar artıyor' diyerek bize teşekkür etti. 'Bir ay zamanımız var. Zaman gazetesini birinci sıraya taşımamız lazım, ikinci sıradayız' dedi. Mahalle sorumlusu ablamız, bize hitaben konuşmalar yaparak daha çok çalışmamızı istedi. Bu dönemde Zaman gazetesi ülke genelinde birinci sıraya çıktı. Aydın'da da ilk sırayı aldı. Bu nedenle Fetullah Gülen'in hediye göndereceğini söylediler. Daha sonradan gelen hediyenin Fethullah Gülen'in atleti olduğunu öğrendim."