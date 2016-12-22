Suriyeliler Kimlik Bekliyor

Adana'da savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteciler, Türkiye ile AB arasında varılan mülteci anlaşması gereği ödenecek para yardımını alabilmek amacıyla geçici kimlik kartı çıkartmak için geldikleri Göç İdaresi Adana İl Müdürlüğü önünde soğuk hava rağmen uzun kuyruk oluşturdu.



Soğuk havaya rağmen kimlik almak isteyen Suriyeli kadın, çocuk, yaşlı, sabahın ilk saatlerinde itibaren müdürlüğün önünde sıraya girdi.

Suriyeli mülteciler , soğuk havada ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

Suriyeliler kimlik almak için beklediklerini, önceki yıllar birkaç noktadan verilen kimlik kartının artık tek bir noktadan verildiği için yığılmalar olduğunu, ve bu durumun uzun sürmesine neden olduğunu ifade ettiler.