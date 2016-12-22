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Suriyeliler Kimlik Bekliyor

Suriyeliler Kimlik Bekliyor
22 Aralık 2016 Perşembe 12:07:08

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Yardım ödeneği almak amacıyla kimlik kartı için başvuran Suriye'li sığınmacılar başvurdukları Göç İdaresi Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Adana'da savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan  Suriyeli mülteciler, Türkiye ile AB arasında varılan mülteci anlaşması gereği ödenecek  para yardımını alabilmek amacıyla geçici kimlik kartı çıkartmak için geldikleri Göç İdaresi Adana İl Müdürlüğü önünde soğuk hava rağmen  uzun kuyruk oluşturdu.


Soğuk havaya rağmen kimlik almak isteyen Suriyeli kadın, çocuk, yaşlı, sabahın ilk saatlerinde itibaren müdürlüğün önünde sıraya girdi.

Suriyeli mülteciler , soğuk havada ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

Suriyeliler kimlik almak için beklediklerini, önceki yıllar birkaç noktadan verilen kimlik kartının artık tek bir noktadan verildiği için yığılmalar olduğunu, ve bu durumun uzun sürmesine neden olduğunu ifade ettiler. 

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