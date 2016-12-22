İçerde'nin nefes kesen 15.bölüm fragmanı!

Bölümün sonunda Celal Köstenceli'nin karısını bulmuş, Nevzat Müdür ise Sarp'ın hayatını kurtarmak isterken ağır şekilde yaralanmıştı. Peki müdür ölecek mi? Bu cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi şuan...

14.Bölümde neler yaşanmıştı?

“İçerde”nin 14. bölümünde, Celal, Melek’in öz kızı olduğunu bilen tek kişinin patron denen adam olduğunu ve patronun da Coşkun’la irtibatlı olduğunu tahmin ediyordur. Mert, Celal’e Yusuf Müdür'ün istifa ettiğini söyler. Celal nedenini merak eder, Mert’e gelişmelerden haberdar olmak istediğini söyler. İstifa dilekçesini veren Yusuf, gizli polis Sarp’ın dosyasını Mert’e devretmek üzeredir. Celal ve adamları patronun izini sürmeye sürdürüyorlardır. Füsun, Melek’e yaptıkları sebebiyle teşekkür etmek için evine yemeğe davet eder. Sarp’ın patron Umut planı sandığı kadar kolay sonuca ulaşamayacaktır. Bu tehlikeli oyunun bir bedeli olacaktır.

15. Bölümde neler yaşanacak?

Sarp, Celal'i bitirmek için bir koz daha ele geçirmiştir. Fisun, Melek'in onlara yardım ettiğini öğrenmesinden dolayı endişelidir. Mert, başlarına büyük bir bela aldıklarının farkına varır. Celal cephesinde ise işler karışmıştır. Köstenceli'nin karısının derin kahkahalarının içinde aslında çok büyük bir tehlike yatar. Olaylar Celal'in beklediği gibi gelişmez.

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