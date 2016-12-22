'Şoför Cem Yılmaz değildir inşallah'

Ankara'da Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikast sonucu öldürülen Rus büyükelçi A.Karlov'un Rusya'da düzenlenen cenaze töreninde görüntülenen Ortadoks papazın Nihat Doğan'a benzerliğinin ardından şimdi de, Cem Yılmaz'a benzeyen şoför sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Boğazın 2 yakasının deniz altından birleştirildiği iki katlı karayolu olan Avrasya Tüneli'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Avrasya Tünelinde ilk turu kameralara takılmıştı. Erdoğan ve Yıldırım'ın içinde bulunduğu aracın şoförünün Cem Yılmaz'a olan benzerliği ise bir hayli dikkat çekti.

Cem Yılmaz'a benzeyen şoför, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.