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'Şoför Cem Yılmaz değildir inşallah'

'Şoför Cem Yılmaz değildir inşallah'
22 Aralık 2016 Perşembe 11:08:14

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Geçtiğimiz günlerde Rus büüykelçisi Karlov'un cenaze töreninde görüntülenen papazın Nihat Doğan'a olan benzerliği bir hayli şaşırtmıştı. Şimdilerde ise bir şoförün Cem Yılmaz'a olan benzerliği sosyal medyada bomba gibi düştü.

Ankara'da Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikast sonucu öldürülen Rus büyükelçi A.Karlov'un Rusya'da düzenlenen cenaze töreninde görüntülenen Ortadoks papazın Nihat Doğan'a benzerliğinin ardından şimdi de, Cem Yılmaz'a benzeyen şoför sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Boğazın 2 yakasının deniz altından birleştirildiği iki katlı karayolu olan Avrasya Tüneli'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Avrasya Tünelinde ilk turu kameralara takılmıştı. Erdoğan ve Yıldırım'ın içinde bulunduğu aracın şoförünün Cem Yılmaz'a olan benzerliği ise bir hayli dikkat çekti.

Cem Yılmaz'a benzeyen şoför, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

 

 

 

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