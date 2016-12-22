Terörün sözde imamı yakalandı!

İzmir'de terör örgütü PKK'nın sözde imamlarından olduğu tespit edilen bir kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde terör örgütü PKK'yı destekleyen, sosyal medya yoluyla vatandaşların dini duygularını istismar eden ve vatandaşları örgütü desteklemeye teşvik ederek devlete karşı kışkırtan kişilere yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütünün sözde imamlarından olduğu tespit edilen F.D. gözaltına alındı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar, cep telefonları, tablet ve masaüstü bilgisayar bulundu.