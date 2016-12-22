Saadet Zinciri Kairos'ta Binlerce Kişi Battı!

Kişisel bilgisayarın hard diskindeki belirli bir alanın kiralanması ve bu bölüme şirketlerin verilerinin depolanması mantığıyla çalıştığı ileri sürülen ve hakkında yeni bir saadet zinciri olduğu yönünde iddialar ortaya atılan Kairos’ta üyeler, ödeme kriziyle karşı karşıya geldi.

Habertürk gazetesinden Yusuf Doğan'ın haberine göre Türkiye’de üye sayısı 100 bini geçen ve vaat ettiği aylık kazanca göre 125 ila 2 bin 777 dolar ödenerek girilebilen sistemde üyeler, üye zincirine ekledikleri her bir halkadan da gelir elde ediyor. Türkiye’de 2015 yılından buyana üye toplayan ve adını mitolojideki fırsat tanrısı “Kairos”tan alan Londra merkezli sisteme son 6 ayda 50 bini geçkin kişi üye oldu.

ALT GRUP PARA ALAMIYOR

Üyelerin ‘lider’ olarak tanımladıkları kişiler lüks arabalarında, yurt dışı seyahatlerinde ve Umre turlarında çeşit çeşit pozlar verirken, para ödeyerek sisteme yeni giren üyeler ise vaat edilen kazancı alamadıkları için Şikâyetçi oldular. Bunun üzerine sistemdeki liderler, mağdur üyelerden 25 Kasım’ı beklemelerini söyledi. Verilen tarihte de sorun çözülmeyince bu kez, şirket yönetimiyle toplantı için Ukrayna’ya gidileceği bildirildi ancak buradan da çözüm çıkmadı. Habertürk’ün görüştüğü üyeler, aylardır ödeme yapılmadığını ve dolandırıldıklarını düşündüklerini ifade etti.

‘SON EMRİ UYGULUYORUZ’

Çok sayıda üye, sisteme girerken alınan banka kredileri nedeniyle mağdur oldukları konusuna dikkat çekti, bir grup üye ise hesaplarının herhangi bir açıklama yapılmadan kapatıldığını iddia etti. Liderler, üyelere önce ödeme sistemlerinde bir sorun olduğunu sonra da usulsüz üyelikler nedeniyle şirketin tüm üyelikler üzerinde inceleme başlattığını söyledi. Bazı üyeler de, sistemdeki aktif hesaplarını vaat edilen kazancı alamadığı için sosyal medya aracılığıyla satışa çıkardı. Binlerce dolar ödeyerek sisteme giren ancak bir kazanç elde edemeyen Dilek A., “Bir belirsizlik var. Şirketin hiçbir açıklaması yok. Şu an çok büyük mağduriyet söz konusu. Biz şu an son emri uygulayıp bekliyoruz ama sonuç belli. Yakında ‘Büyük Kairos vurgunu’ diye duyarsınız” ifadelerine yer verdi.

‘ÇÖZÜLDÜ’ DEDİ !

Sistemin Türkiye’deki liderlerinden D.F. de sorunun çözüldüğünü iddia etti. Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın İngiltere ticaret sicili kayıtlarına göre yalnızca ‘1’ personeli bulunan Kairos’la ilgili şikâyetler üzerine başlattığı incelemenin sürdüğü ifade edildi.