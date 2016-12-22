Hapishanede isyan: Ölü ve yaralılar var!

Brezilya'da bir hapishanede çıkan isyanda mahkumların yataklarını yakması neticesinde dört kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsyan üzerine ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde bulunan Getulio Vargas Hapishanesi yetkilileri, açıklamada bulunarak, mahkumların görüş günlerinin geçici olarak yapılmamasını protesto ettiğini aktardı.

İsyan çıkarıp hücrelerindeki yatakları yakan mahkumlardan dördünün dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, sekizinin ise yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Ayrıca cezaevinde 56 kişilik kapasiteye rağmen 137 mahkumun kaldığı ifade edildi.

Breziya'daki isyanlar

Ülkede ekim ayında iki karşıt grup arasında yaşanan çatışmada 25 mahkum yaşamını yitirmişti.

En fazla mahkumun bulunduğu ülkeler arasında Brezilya, dördüncü sırada yer alıyor. Ülke genelindeki hapishanelerde yaklaşık 600 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

Aşırı kalabalık ve yeterli şartlara sahip olmayan hapishanelerde sık sık çatışma ya da isyan çıkıyor.