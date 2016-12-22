Devlet Millet El Ele Tribünde

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başta olmak üzere futbol ailesi, Türkiye'nin son dönemde maruz kaldığı terör saldırıları karşısında milletin yanında olduğunu göstermek ve teröre karşı ortak bir duruş sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde "Şehitlere saygı maçı" gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı basın danışmanlığından alınan bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, Vodafone Arena'da bir dayanışma maçı sahaya çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrif ederek başlama vuruşunu yapacağı maça, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkanlarının tamamı katılımı bekleniliyor.

Öte yandan , organizasyonda şehit aileleri, askerler, polisler, sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları gibi toplumun her kesimi maçı tribünden takip edecek.

Organizasyonun sponsorluk gelirleri, bağışlar ve yayın haklarından elde edilecek gelirler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla şehit ailelerine bağışlanacak.

Şehitlere saygı maçının 19.00 ile 20.00 saatleri arasındaki bölümü logosuz olarak tüm kanallara verilecek, maç ise TRT1 tarafından canlı olarak yayınlanacak. Maçı diğer tüm kanallar da TRT logolu olarak canlı paylaşacak.

Vodafone Arena'nın 41 bin 600 kişilik kapasitesinin tamamının dolmasının beklendiği etkinlikte sponsor ve bağışçı logoları, stat içi led ekranlarında yer alacak.

Organizasyon kapsamındaki bağışlar, Türkiye Kulüpler Birliği Vakfının TR71 0006 2001 0510 0006 2976 36 numaralı bağış hesabına yapılabilecek.

Stat kapılarının saat 15.00'te açılacağı etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilecek. Protokol konuşmalarının yapılacağı organizasyondaki maç, saat 20.00'de naklen tüm kanallarda olacak.