Bağcılar'da banka soygunu!

İstanbul Bağcılar'da yaşanan olay, Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bankanın şubesinde sabah 9 buçuk sularında gerçekleşti. Bankanın şubesine gelen silahlı 2 kişiden biri kapıda gözcülük yapmaya başladı, diğeri de maskeli bir şekilde bankaya girdi. Bankaya giren şahıs öncelikli olarak güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi, sonrasında veznede bulunan görevliye silah uzattı ve bir miktar para aldı.

Soygunun ardından gözcülük yapan şahıs ile maskeli soyguncu bankanın bulunduğu yerden koşarak uzaklaştı. Polis ekipleri gelip inceleme başlattı ve güvenlik kameraları incelenerek soyguncuların eşkali belirlendi.

Soyguncuların çaldığı paranın miktarı henüz bilinmiyor, şahısların yakalanması için polisler geniş çaplı çalışma başlattı.