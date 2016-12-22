15 Yıl Sonra İlk Defa..

Mersin'in Mut İlçesi'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışında vatandaşlar, öz çekim yaparak bu anı ölümsüzleştirdi. İlçenin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı devam ederken, Sertavul Geçidi’nde ise araçların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.



Sabah saatleri itibari ile Silifke ve çevre mahallelerinde şiddetli poyraz ile birlikte yağan kar, vatandaşların ve çocukların yüzünü güldürdü. Silifke Kalesi’nden itibaren Çamdüzü ve Gülnar İlçesi’ne kadar ayrıca, Göksu Vadisi’nden Mut’a kadar, Akyokuş’tan Uzuncaburç-Mara'ya kadar olan ilçenin tüm yerleşim alanları karlar altında kaldı.



Karın yağışını dört gözle bekleyen vatandaşlar, piknik alanı olan Çamdüzü ve Kıbrıs Şehitliği’ne çıkıp karla birlikte eğlencenin tadını çıkardı.

ALANYADA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Alanya'nın yüksek kesimlerinde Toros Dağları'nın eteklerindeki mahallelerİnde kar yağışı etkili oldu. Alanya Belediyesi ekipleri tarafından, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmaları başlatıldı.

Kar nedeniyle bölgede taşımalı eğitim yapılan Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlk ve Ortaokulu, Güzelbağ İlk ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlk ve Ortaokulu, Dereköy İlk ve Ortaokulu, Tırılar İlk ve Ortaokulu’nda yarın (Perşembe) eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.