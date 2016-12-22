YÖK başkanı açıkladı! Artık tercih yapamayacaklar

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kritik kararlar alındı. YÖK Başkanı Yekta Saraç: " Bazı yükseköğretim programları, birinci aşama ile öğrenci alıyorlardı. Biz öncelikle birinci aşama ile öğrenci alan öğretmenlik programlarını artık ikinci aşamaya nakletme kararı aldık . Bu çok radikal bir karardır. YGS puanları ile öğrenci alan bu programları LYS puanlarına naklederken YGS'deki test içeriklerini dikkate alacağız. Bütün bu LYS'den öğrenci kabul edecek programlar için de başarı sıralaması şartı getirdik. Bu başarı sıralaması şartı da 240 bin. Başarı sırası 240 binden aşağı olanların artık bu programlara girmesi mümkün olmayacaktır " dedi.

SORU SİSTEMİ DE DEĞİŞİYOR

Yekta Saraç: " Üniversiteye giriş aşamalarında 2. aşama olan LYS'de açık uçlu sorularla öğrencilerin buluşmasını sağlayacak şekilde az sayıda soru sorulacağını söyleyebilirim. Öğrencileri tedirginliğe ve gerginliğe sürüklemememiz lazım. Açık uçlu sorulara yavaş yavaş geçeceğiz, bu anlamda öğrencilerin açık uçlu sorularla buluşup tanışmasını istiyoruz." diye konuştu.

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNE ARTIK İKİNCİ AŞAMADAN ÖĞRENCİ ALINACAK

YÖK Başkanı Yekta Saraç:

"Yıllardır ilahiyat fakülteleri ile ilgili 'Neden ikinci aşamadan girilmiyor. Bu, niteliği yükseltici bir husustur halbuki' diyerek bize başvurular, raporlar gönderiliyordu. Biz Yükseköğretim Kurulu olarak ilahiyat fakültelerinde artık bu yılla beraber bundan sonra ikinci aşamadan öğrenci alınacağını burada belirtmek isterim. " dedi.