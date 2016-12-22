Bu illerde soğuğa dikkat!

Meteorolojiden Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de buzlanma ve don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, havanın Malatya'da öğleden sonra aralıklı kar yağışlı, Adıyaman'da aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de ise parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

"Dikkatli olun" uyarısı

Sıcaklıkların 2-4 derece yükseleceği, rüzgarın ise Elazığ'da güneyli, diğer illerde ise kuzeydoğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bölgede gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden vatandaşlar ve yetkililerin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve önlem almaları gerektiği kaydedildi.