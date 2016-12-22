Milletvekilinin evine saldırı: 5 ölü!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Helmand milletvekilinin evine gerçekleştirilen saldırıda beş kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Helmand Milletvekili Mir Veli'nin Kabil'in Hoşal Han Mine bölgesindeki evine saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Üç saldırgandan birinin dün akşam saatlerinde evin girişinde kendini patlattığını belirten yetkililer, diğer iki saldırganın eve girerek etrafa ateş açtığını kaydetti.

Saldırıda milletvekilinin üç korumasıyla ailesinden iki kişinin hayatını kaybettiğini, saldırganların sabah saatlerinde etkisiz hale getirildiği duyurdu.

"20 kişi öldü"

Saldırının, milletvekilinin evinde üst düzey yerel yetkililerin toplantı yaptığı esnada gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan, saldırıyı üstlenen Taliban örgütünün sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda 20 kişinin öldüğünü ileri sürdü.