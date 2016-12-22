"ABD ile Rusya'nın dialogu kopmadı"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında Kremlin sözcüsü Peskov'un "ABD'yle hemen hemen her düzeyde diyalog dondurulmuş durumda."şeklindeki açıklamasını yorumladı.

Kirby, Rus sözcünün açıklamasıyla tam olarak neyi demek istediğini anlamadığını ifade ederek, "Rusya'yla çeşitli konularda aynı düşünmediğimiz çok net bir şekilde ortada, fakat aramızdaki diyalog kopmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli konularda diyalog devam etmektedir"

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un salı günü telefonla bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Kirby, bugün de ABD Savunma Bakanlığının Rus muhataplarıyla telekonferansta Suriye konusunu ele aldığını aktardı.

Kirby, "Önemli konularda diyalog devam etmektedir. Açıklamaların tam olarak neyi işaret ettiğini bilmiyorum. Fakat bu açıklamaların Washington ve Moskova arasındaki iletişimi yansıtmadığı bir gerçek. Bizim orada büyükelçiliğimiz var ve günlük olarak birçok konuda ilişki içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.