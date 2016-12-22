İspanya'da Arda Turan Şov

İspanya Kral Kupası'nda Hercules ile karşılaşan Barcelona'da yıldız futbolcumuz Arda Turan mücadelede ilk 11'de çıktı. Milli futbolcumuz 3 gol ve 1 asist ile oynayarak 7-0'lık galibiyette en dikkat çeken isim Arda Oldu.



Karşılaşmada gol perdesini 37'de Lucas Digne açtı. Ardından Ivan Rakitic penaltıdan Barcelona'yı 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda Rafinha skoru 3-0'a getiren golü attı.

Golün asistini milli yıldız yaptı.

55. dakikada sahaya Arda Turan çıktı ve attığı golle takımını 4-0 öne geçirdi. 73. dakikada Alcacer skoru 5-0'a getirdi.



5-0'dan sonra Arda Turan güzel oyununa devam etti.

Yıldız futbolcu 86. ve 89. dakikalarda attığı gollerle maçı 7-0 gibi net bir skor ile geçti.



Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti.



Arda Turan, Barcelona'nın Mönchengladbach ile oynadığı mücadelede de 3 gol, 1 asist ile adından son dönemde sık sık bahsettirmeye devam edecek ve Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti.