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İspanya'da Arda Turan Şov

İspanya'da Arda Turan Şov
22 Aralık 2016 Perşembe 08:26:56

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İspanya Kral Kupası'nda İspanya 2. Lig B takımlarından Hercules ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ilk 11'de başlayan Milli futbolcu Arda Turan geceye damga vurdu.

İspanya Kral Kupası'nda Hercules ile karşılaşan  Barcelona'da yıldız futbolcumuz  Arda Turan mücadelede  ilk 11'de çıktı. Milli futbolcumuz 3 gol ve 1 asist ile oynayarak 7-0'lık galibiyette en dikkat çeken isim Arda Oldu. 

Karşılaşmada  gol perdesini 37'de Lucas Digne açtı. Ardından Ivan Rakitic penaltıdan Barcelona'yı 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Rafinha skoru 3-0'a getiren golü attı.

Golün asistini milli yıldız yaptı.

55. dakikada sahaya  Arda Turan çıktı ve attığı golle takımını 4-0 öne geçirdi. 73. dakikada Alcacer skoru 5-0'a getirdi.

5-0'dan sonra Arda Turan güzel oyununa devam etti.

Yıldız futbolcu  86. ve 89. dakikalarda attığı gollerle maçı 7-0 gibi net bir skor ile geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti.

Arda Turan, Barcelona'nın Mönchengladbach ile oynadığı mücadelede de 3 gol, 1 asist ile adından son dönemde sık sık bahsettirmeye devam edecek  ve Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti. 

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